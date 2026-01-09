Рожков: паралимпийцы-горнолыжники РФ получили визы для тренировок в Италии

Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 15 марта

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Атлеты и тренеры сборной России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата получили визы и отправятся на тренировочные мероприятия в Италию. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Спортсмены и тренеры сборной России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата получили шенгенские визы и проведут тренировочные мероприятия в Италии с 10 января по 6 февраля, - сказал Рожков. - В составе команды трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев, призер Паралимпийских игр Александр Алябьев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В рамках тренировочного сбора спортсмены примут участие в Кубках мира, которые пройдут в Австрии, Германии и Франции. Участие в этих соревнованиях является обязательным критерием для получения двухсторонних приглашений на Паралимпийские игры в Италии и помогут восполнить международный соревновательный опыт".

С 6 по 15 марта в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут Паралимпийские игры.