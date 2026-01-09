Футболист Раков не обсуждал с "Локомотивом" новый контракт

В текущем сезоне игрок выступает за "Крылья Советов" на правах аренды

Вадим Раков © Артем Геодакян/ ТАСС

ТАСС, 9 января. Футболист московского "Локомотива" Вадим Раков, выступающий на правах аренды за самарские "Крылья Советов", не обсуждал с руководством столичного клуба новый контракт. Об этом Раков рассказал "Спорт-Экспрессу".

Контракт Ракова с "Локомотивом" истекает в июне 2027 года.

"На данный момент ничего не знаю по "Локомотиву", - сказал Раков. - Никакой информации нет. Диалога по новому контракту нет. Сейчас я нахожусь в аренде в "Крыльях Советов" и делаю то, что мне скажут. Нужно здесь показать себя хорошо, а потом посмотрим, что будет".

В нынешнем сезоне Раков провел за "Крылья Советов" 11 матчей в разных турнирах, забив 5 голов и отдав 2 передачи.