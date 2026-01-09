Андреева проиграла украинке Костюк и не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA

Россиянка уступила в двух сетах

Мирра Андреева © Wang He/ Getty Images

СИДНЕЙ, 9 января. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева уступила представительнице Украины Марте Костюк в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу украинки. В полуфинале Костюк сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Андреевой 18 лет. Она является девятой ракеткой мира, в активе россиянки три победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500, призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала белоруска Арина Соболенко. Единственной россиянкой, выигрывавшей турнир, является Мария Шарапова (2015).