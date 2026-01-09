В ACA уволили трех бойцов из-за проваленного взвешивания

Были уволены Лом-Али Налгиев, Саид-Магомед Батукаев и Ислам Юнусов

Редакция сайта ТАСС

© Christian Petersen/ Getty Images

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) уволил Лом-Али Налгиева, Саида-Магомеда Батукаева и Ислама Юнусова из-за того, что они не смогли сделать необходимый вес перед турниром в Грозном. Об этом в эфире на Youtube-канале организации сообщил президент ACA Магомед Бибулатов.

Всего взвешивание провалили пять бойцов. Бибулатов отметил, что уволенные бойцы проявили неуважение к организации, поскольку не в первый раз срывали поединки либо не реагировали на предварительные предупреждения при сгонке веса.

Турнир в Грозном пройдет 9 января.