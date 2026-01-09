Российские скелетонисты завоевали золото и серебро на этапе Кубка Европы

Победителем соревнования стал Владислав Семенов, Даниил Романов занял второе место

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский скелетонист Владислав Семенов занял первое место на этапе Кубка Европы, который проходит в Австрии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бобслея России.

По итогам двух заездов 28-летний Семенов показал результат 1 минуту 49,27 секунды. Вторым стал 31-летний россиянин Даниил Романов (отставание - 0,48 секунды), третьим - китаец Юй Гуоцин (+0,85).

Кубок Европы в Инсбруке стал первым международным стартом для российских скелетонистов с февраля 2022 года, когда спортсмены выступали на Олимпиаде в Пекине. Участие в этапах Кубка Европы дает право скелетонистам в следующем сезоне претендовать на выступление в этапах Кубка мира, где стартуют все сильнейшие.

Как сообщал ранее ТАСС, российские спортсмены досрочно лишились возможности отобраться на мужской олимпийский турнир по скелетону. Причиной тому стали действия Международной федерации бобслея и скелетона, она с большим запозданием приняла решение о допуске на свои турниры российских спортсменов в нейтральном статусе.