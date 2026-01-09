Вероника Кудерметова снялась с Australian Open

Причины снятия не уточняются

Вероника Кудерметова © Emmanuel Wong/ Getty Images

СИДНЕЙ, 9 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова не выступит на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), следует из заявочных протоколов.

Причины снятия спортсменки не уточняются.

Кудерметовой 28 лет. Она выиграла 10 турниров под эгидой WTA в парном разряде. На турнирах Большого шлема вместе с Мертенс она побеждала на Уимблдоне (2025). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг. В одиночном разряде она завоевала два титула под эгидой WTA, спортсменка является 30-й ракеткой мира.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 18 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составит рекордные $111,5 млн. В прошлом сезоне победу на турнире одержала американка Мэдисон Киз.