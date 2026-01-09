Кучеров вошел в топ-5 претендентов на "Харт трофи"

Российский хоккеист получал эту награду в 2019 году

Никита Кучеров

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров вошел топ-5 претендентов на приз "Харт трофи", вручаемый самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Список претендентов опубликован официальным сайтом лиги.

В голосовании приняли участие 16 журналистов. Первое место занял канадец Натан Маккиннон из "Колорадо" (73 очка), вторым идет канадец Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" (59), третьим - канадец Маклин Селебрини из "Сан-Хосе" (56), четвертым - финн Микко Рантанен из "Далласа" (15). Кучеров, расположившийся на пятой строчке, получил 9 очков.

Кучерову 32 года, он выступает за "Тампу" с сезона-2013/14. Вместе с командой россиянин дважды завоевал Кубок Стэнли. Он трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. В составе сборной России форвард дважды стал бронзовым призером чемпионатов мира. Кучеров получал "Харт трофи" в 2019 году.