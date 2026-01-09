Вероника Кудерметова рассказала о своей главной теннисной мечте

По словам спортсменки, она хочет, чтобы ее запомнили как личность, которая подает пример подрастающему поколению

Вероника Кудерметова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова мечтает, чтобы ее запомнили как человека, подающего пример подрастающему поколению. Об этом она рассказала ТАСС.

"Если говорить о теннисной мечте, то, наверное, все говорят о том, чтобы быть первой ракеткой, выиграть шлем. Это все понятно. Но мне глобально хотелось бы, чтобы меня запомнили не как хорошую теннисистку, а как личность, которая подает пример подрастающему поколению. Я стараюсь показывать хороший пример", - сказала Кудерметова.

Кудерметовой 28 лет. Она дважды выигрывала Итоговый турнир WTA (2022, 2025). На турнирах Большого шлема вместе с бельгийкой Элизе Мертенс она побеждала на Уимблдоне (2025). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.