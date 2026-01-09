"Шанхай" проиграл ЦСКА в 600-м матче в КХЛ

Московский клуб победил дома со счетом 3:2

Вратарь "Шанхай Дрэгонс" Патрик Рыбар © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 2:3 уступил московскому ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 156 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Соркин (33-я минута) и Прохор Полтапов (40, 58). У проигравших отличились Джейк Бишофф (8) и Нэйт Сукезе (14).

Для "Шанхая" прошедший матч стал 600-м за время выступления в КХЛ. Команда выступает в турнире с сезона-2016/17. В августе китайский клуб сменил название, ранее он назывался "Куньлунь Ред Стар".

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 45 матчах. "Шанхай" располагается на 9-й позиции с 43 очками после 43 игр. В следующем матче ЦСКА примет московский "Спартак" 11 января, "Шанхай" днем позднее проведет домашнюю встречу против "Сочи". Домашние матчи китайский клуб проводит на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.