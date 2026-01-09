В МОК заверили, что арена в Милане будет готова к началу хоккейного турнира

Ранее СМИ сообщали, что строительство олимпийской арены задерживается

Арена "Санта Джулия" © Mattia Ozbot/ Getty Images

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Арена для проведения хоккейных матчей на Олимпийских играх 2026 года будет готова в срок, нет никаких опасений в обратном. Об этом заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей, комментарий которого приводит агентство AFP.

Строительство арены в Милане завершится за три дня до начала олимпийского турнира по хоккею среди женских команд. Женский турнир на Олимпиаде-2026 начнется 5 февраля, мужской - 11 февраля.

"Нет абсолютно никаких шансов, что арена не будет готова к началу соревнований", - сказал Дюкрей.

С пятницы по воскресенье в Милане проходят решающие матчи чемпионата и Кубка Италии, которые являются тестовым мероприятием для проверки новой арены.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что строительство арены "Санта Джулия" в Милане на 16 тыс. зрителей задерживается. Тестовыми играми должны были стать матчи молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, однако они были перенесены на другую арену. После этого комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду и допустил отказ игроков из североамериканской лиги от участия в олимпийском турнире.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д"Ампеццо с 6 по 22 февраля. Игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире впервые с 2014 года.