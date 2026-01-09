В Таиланде 22-летний футболист погиб при попытке сделать фото у водопада

Как сообщает радиосеть RTL, инцидент с французским игроком произошел возле водопада Намуанг 2

БАНГКОК, 10 января. /ТАСС/. Французский футболист Алексис Вергос погиб в результате падения при попытке сделать фотографию у водопада на острове Самуи в Таиланде. Об этом сообщила радиосеть RTL.

По информации источника, инцидент произошел возле водопада Намуанг 2, когда Вергос находился в отпуске со своей девушкой. Отмечается, что он поскользнулся на скользких камнях и погиб в результате тяжелой травмы головы. Девушка футболиста сумела выжить, зацепившись за ветку дерева, но находится в сильном шоке.

Вергосу было 22 года.