В Таиланде 22-летний футболист погиб при попытке сделать фото у водопада
Редакция сайта ТАСС
21:20
БАНГКОК, 10 января. /ТАСС/. Французский футболист Алексис Вергос погиб в результате падения при попытке сделать фотографию у водопада на острове Самуи в Таиланде. Об этом сообщила радиосеть RTL.
По информации источника, инцидент произошел возле водопада Намуанг 2, когда Вергос находился в отпуске со своей девушкой. Отмечается, что он поскользнулся на скользких камнях и погиб в результате тяжелой травмы головы. Девушка футболиста сумела выжить, зацепившись за ветку дерева, но находится в сильном шоке.
Вергосу было 22 года.