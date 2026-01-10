Горнолыжница Плешкова стала 51-й в скоростном спуске на этапе Кубка мира

Победу одержала 41-летняя Линдси Вонн

Редакция сайта ТАСС

Юлия Плешкова © Антон Новодережкин/ ТАСС

ВЕНА, 10 января. /ТАСС/. Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 51-е место в скоростном спуске на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в австрийском Цаухензее.

Победу одержала американка Линдси Вонн, показавшая результат 1 минуту 6,24 секунды. Второе место заняла Кайса Викхофф Ли из Норвегии (отставание - 0,37 секунды), третье - Жаклин Уайлз из США (+0,48). Плешкова отстала от победительницы на 2,90 секунды.

41-летняя Вонн одержала 84 победы на этапах Кубка мира, по этому показателю она приблизилась к шведскому горнолыжнику Ингемару Стенмарку (86). Рекорд принадлежит американке Микаэле Шиффрин (106).

Плешковой 28 лет, она является двукратной чемпионкой России. Спортсменка выступала на соревнованиях в Австрии в нейтральном статусе. В 2022 году она участвовала в Олимпийских играх в Пекине, став 10-й в комбинации.