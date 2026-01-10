Хоккеисты "Металлурга" обыграли СКА и продлили победную серию до пяти матчей

Магнитогорцы не проигрывают с 26 декабря

Игроки "Металлурга" © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:1 победил петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 450 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Силантьев (10-я минута), Александр Петунин (17), Артем Минулин (30), Сергей Толчинский (31) и Дерек Барак (48). У проигравших отличился Маркус Филлипс (43).

"Металлург" продлил победную серию до пяти матчей. Команда не проигрывает с 26 декабря, когда на выезде уступила омскому "Авангарду" (1:2 Б).

Магнитогорский клуб возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ с 70 очками после 43 матчей. СКА занимает 7-е место в Западной конференции, набрав 49 очков в 41 игре. В следующем матче "Металлург" примет "Сочи" 14 января, СКА двумя днями ранее встретится на выезде с тольяттинской "Ладой".