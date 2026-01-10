В Омске установили рекорд посещаемости чемпионатов России по волейболу

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 10 января. /ТАСС/. Волейбольный матч между омской "Омичкой" и саратовским "Протоном", который прошел в Омске на "G-Drive - Арене", посетили 8 045 зрителей. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, это новый рекорд посещаемости для чемпионатов России по волейболу.

"Омичка" обыграла "Протон" со счетом 3:0. Поздравляю девушек! Сегодня в Омске побит рекорд посещаемости российского волейбола - на матч пришли 8 045 зрителей", - написал Хоценко.

В омском клубе уточнили, что предыдущий рекорд в 7 200 зрителей был установлен в 2018 году в Санкт-Петербурге на матче между казанским и петербургским "Зенитами".

"Омичка" после 16 матчей набрала 24 очка и занимает в чемпионате России среди женщин седьмое место. "Протон" после 17 игр находится на 10 месте с 20 очками.