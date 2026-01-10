Российская саночница Олесик стала 10-й на этапе Кубка мира в Германии

Победительницей соревнований стала Ханна Прок из Австрии

Редакция сайта ТАСС

Дарья Олесик © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Российская саночница Дарья Олесик заняла 10-е место на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

Победительницей соревнований с результатом 1 минута 51,885 секунды стала Ханна Прок, представляющая Австрию. Второе место заняла немка Юлия Таубиц (отставание - 0,087 секунды). Тройку лучших замкнула итальянка Верена Хофер (+0,365). Олесик уступила победительнице 0,970 секунды.

В октябре Спортивный арбитражный суд постановил допустить российских саночников до международных турниров. Международная федерация санного спорта отстранила россиян от соревнований в 2022 году из-за ситуации на Украине.