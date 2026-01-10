Вратарь "Торпедо-Горького" забил на Евро-Азиатском кубке дружбы

Голкипер забил третий гол в пустые ворота, когда "Химик" сменил вратаря на шестого полевого игрока

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Голкипер чемпиона России "Торпедо-Горького" Дмитрий Дагестанский забросил шайбу в полуфинальном матче Евро-Азиатского кубка дружбы по хоккею в ворота "Химика".

Клуб "Торпедо-Горький" выиграл со счетом 3:0 и вышел в финал турнира, проходящего в Минске на "Чижовке-Арене". Дагестанский забил третий гол в пустые ворота, когда "Химик" сменил голкипера на шестого полевого игрока.

Нижегородцы в воскресенье сыграют в финале против победителя матча между белорусскими "Юность-Минском" и "Витебском".