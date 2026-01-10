Артига сменит Рахимова на посту главного тренера "Рубина"

Испанец покинул пост ангольского "Петру Атлетику"

Франк Артига © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 10 января. Испанец Франк Артига покинул пост главного тренера ангольского футбольного клуба "Петру Атлетику". Об этом сообщила пресс-служба команды.

По информации "Спорт-Экспресса", в ближайшее время Артига займет аналогичную должность в казанском "Рубине". На данный момент главным тренером клуба является Рашид Рахимов.

Артиге 49 лет, он возглавил "Петру Атлетику" в июне 2025 года. С июнь 2024-го по апрель 2025-го испанец тренировал подмосковные "Химки". В январе 2023 года он возглавил московскую "Родину-2", в октябре того же года его назначили на должность главного тренера основной команды. По итогам сезона-2023/24 "Родина" заняла пятое место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги, а испанец покинул команду. С 2010 по 2021 год он работал в академии испанской "Барселоны".

"Рубин" занимает 7-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. На счету команды 23 очка по итогам 18 туров.