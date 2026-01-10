"Зенит" объявил о переходе футболиста Жерсона в "Крузейро"

Петербургский клуб получит за бразильского полузащитника €27 млн, еще €3 млн предусмотрены в качестве бонусов

Редакция сайта ТАСС

Жерсон © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Футболист Жерсон перешел из петербургского "Зенита" в бразильский "Крузейро". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

8 января журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Зенит" и "Крузейро" достигли договоренности о трансфере Жерсона. Петербургский клуб получит за бразильского полузащитника €27 млн, еще €3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Жерсону 28 лет, он перешел в "Зенит" летом 2025 года из бразильского "Фламенго". Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за "Зенит" 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.