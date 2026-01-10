Фигурист Гуменник выступит на Мемориале Грушмана перед Олимпиадой
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник выступит на Всероссийских соревнованиях памяти Грушмана в преддверии Олимпийских игр в Италии. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Турнир пройдет 19-22 января в Санкт-Петербурге.
"Петр выступит на Всероссийских соревнованиях памяти Грушмана в Санкт-Петербурге перед Олимпийскими играми", - сообщили в федерации.
Гуменнику 23 года. Ранее он становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов России. Фигурист является двукратным победителем финалов Гран-при России. В сентябре Гуменник отобрался на Олимпийские игры 2026 года.
Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.