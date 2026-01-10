Клуб из шестого дивизиона выбил "Кристал Пэлас" из Кубка Англии по футболу

"Максфилд" обыграл команду АПЛ со счетом 2:1

Редакция сайта ТАСС

Футболисты "Максфилда" Джош Кей и Айзек Бакли-Риккеттс © Michael Regan/ Getty Images

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. "Кристал Пэлас" со счетом 1:2 проиграл "Маклсфилду" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

Соперник "Маклсфилда", который выступает в шестом дивизионе чемпионата Англии, по следующей стадии определится позднее. Матчи 1/32 финала продлятся до 12 января.

"Кристал Пэлас" участвует в высшем дивизионе национального первенства и является действующим победителем Кубка Англии. В прошлом сезоне команда впервые стала обладателем турнира В финале клуб переиграл "Манчестер Сити" (1:0). "Кристал Пэлас" выиграл первый престижный титул в своей истории, ранее в активе команды были победы в низших дивизионах чемпионата Англии и региональных турнирах.