Четырехкратная чемпионка РФ по настольному теннису отметила чистоту в КНДР

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Пхеньян запомнился чистым, комфортным и уютным городом четырехкратной чемпионке России по настольному теннису Элизабет Абраамян. Об этом Абраамян рассказала ТАСС.

"Когда мы поехали в КНДР, было непонятно, чего ожидать. Но первые впечатления, что там очень чисто, комфортно и уютно. Когда мы зашли в зал, корейцы нам аплодировали, потом подходили знакомиться. У нас сложились дружные отношения", - сказала Абраамян.

"Недавно они приезжали к нам во Владивосток, и мы также старались окружить их заботой и вниманием, чтобы им было так же комфортно, как нам у них. Отличная была возможность потренироваться с такой сильной сборной, уровень у них точно топ-10 мира", - добавила собеседница агентства.