"Северсталь" обыграла "Торпедо" и возглавила таблицу Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:6

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Северстали" Андрей Козырев © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 10 января. Череповецкая "Северсталь" со счетом 7:6 победила нижегородское "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 536 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Думбадзе (3-я минута), Александр Скоренов (10), Руслан Абросимов (17, 33), Адам Лишка (38, 48) и Николай Чебыкин (40). У проигравших отличились Василий Атанасов (17, 27), Антон Сизов (41), Максим Летунов (55), Владислав Фирстов (59) и Богдан Конюшков (59).

"Северсталь" возглавила турнирную таблицу Западной конференции, набрав 61 очко в 45 матчах. Столько же баллов в активе ярославского "Локомотива", который уступает сопернику из-за меньшего числа побед в основное время. "Торпедо" занимает 6-е место с 52 очками после 43 игр. Нижегородский клуб одержал только 1 победу в последних 6 встречах.

В следующем матче "Северсталь" примет новосибирскую "Сибирь" 13 января. "Торпедо" днем ранее сыграет в гостях против московского "Динамо".