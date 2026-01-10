"Монако" с Головиным в составе вышел в 1/8 финала Кубка Франции по футболу

Россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут

Редакция сайта ТАСС

Болельщики "Монако" © Alex Pantling/ Getty Images

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Футболисты "Монако" со счетом 3:1 одержали победу над "Орлеаном" в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции.

Голы у победителей забили Фоларин Балогун (27-я минута), Джордж Иленихена (87, 90+3). У проигравших отличился Фахд эль-Хумисти (90+6). С 43-й минуты "Монако" играл вдесятером из-за удаления полузащитника Станиса Идумбо-Музамбо.

Полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Россиянин не отметился результативными действиями.

Следующий соперник "Монако" станет известен позднее. Действующим победителем Кубка Франции является "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.