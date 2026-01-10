Игрок в настольный теннис Абраамян оценила возвращение на международную арену

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Возвращение на международную арену прошло лучше, чем планировалось для четырехкратной чемпионки России по настольному теннису Элизабет Абраамян. Об этом Абраамян рассказала ТАСС.

В 2025 году Абраамян в паре с Владой Ворониной выиграла турнир World Table Tennis в Турции, а также завоевала бронзу на турнире в Омане. В одиночном разряде она стала бронзовым призером турнира в Стамбуле.

"Возвращение на международную арену прошло лучше, чем ожидалось. Я думала, что будет трудновато влиться, но спустя один турнир чувствовали себя своими. Я недавно в Омане одержала победу над 19-й ракеткой мира, чем очень горжусь. Впереди новые турниры, будем стараться побеждать", - сказала Абраамян.

"На турнирах не так сильно волнительно, но нужно было не перегореть. После долгого перерыва врываешься с горячими сердцем, горящими глазами, с огромным азартом, интересом, желанием, и эти эмоции перехлестывают волнение. Соперники встретили нас по-разному, но в большинстве своем тепло, они рады были нас видеть", - добавила собеседница агентства.

На данный момент Абраамян занимает 116-ю позицию в мировом рейтинге.