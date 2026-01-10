Футболисты "Манчестер Сити" забили 10 голов в матче Кубка Англии

Футболисты "Манчестер Сити" © Lewis Storey/ Getty Images

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. "Манчестер Сити" со счетом 10:1 разгромил "Эксетер Сити" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

У победителей мячи забили Макс Аллейн (12-я минута), Родри (24), Рико Льюис (49, 90+1), Антуан Семеньо (54), Тиджани Рейндерс (61), Нико О'Райли (79) и Райан Макайду (86). В составе проигравших отличился Джордж Бёрч (90). Дважды футболисты "Эксетер Сити" забили в свои ворота.

Семеньо провел первый матч за "Манчестер Сити", ганский полузащитник перешел в команду из английского "Борнмута" 9 января. Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл 64 минуты, сделав также голевую передачу.

Следующий соперник "Манчестер Сити" в турнире определится позднее. Действующим победителем Кубка Англии является "Кристал Пэлас", который ранее в субботу проиграл в 1/32 финала "Маклсфилду" (1:2).