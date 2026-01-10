ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Загитова вновь станет ведущей "Ледникового периода"

Еще одним ведущим будет Алексей Ягудин
18:37

Алина Загитова

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет ведущей нового сезона телепроекта "Ледниковый период". Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Очень рада вернуться в "Ледниковый период" в роли ведущей, - написала Загитова. - За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям и чувствовала, как сильно вы скучали по мне. Вместе с Алексеем Константиновичем [Ягудиным] мы будем стараться сделать этот сезон по-настоящему крутым и особенным для каждого зрителя. Спасибо всем, кто ждал и поддерживал - впереди у нас новый, очень яркий сезон".

Загитовой 23 года. На Олимпийских играх 2018 года она стала победительницей турнира в одиночном катании и серебряным призером в командных соревнованиях. Также Загитова является чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). 