Юрий Жирков вошел в тренерский штаб московского футбольного клуба "Динамо"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Юрий Жирков вошел в тренерский штаб московского "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Также ассистентом Ролана Гусева, который ранее был утвержден главным тренером "Динамо", стал Роман Шаронов. Аргентинец Агустин Киильяборда назначен тренером по физической подготовке.

Жиркову 42 года, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский "Спартак". После этого он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, английский "Челси", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", петербургский "Зенит", став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные "Химки", которые стали последним клубом в его карьере. Карьеру футболиста он завершил в феврале 2023 года.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году. В общей сложности Жирков провел в составе национальной команды 105 матчей, забив 2 мяча и сделав 11 результативных передач.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. На счету команды 21 очко.