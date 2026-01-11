Нападающий "Тампы" Кучеров набрал четыре очка в матче НХЛ

"Тампа" разгромила "Филадельфию" со счетом 7:2

Никита Кучеров © AP Photo/ Derik Hamilton

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал две передачи в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии".

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу "Тампы". В составе победителей шайбы забросили Кучеров (2-я и 7-я минуты), Ник Пол (34), Гейдж Гонсалвес (43 и 52), Брэндон Хэйгел (44) и Янни Гурд (50). У проигравших отличились Гарнет Хэтэуэй (5) и Оуэн Типпетт (45). Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 18 бросков.

Кучеров продлил результативную серию до 9 матчей, на счету 32-летнего форварда "Тампы" теперь 65 очков (22 шайбы + 43 передачи). Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона. Россиянин стал пятым действующим игроком, имеющим 115 и более матчей в карьере с минимум тремя очками. Ранее этого достижения добивались Сидни Кросби (189 матчей), Коннор Макдэвид (146), Александр Овечкин (141) и Евгений Малкин (119).

"Тампа" занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 57 очков в 43 матчах. "Филадельфия" идет третьей в Столичном дивизионе, имея в активе 52 очка после 43 встреч.

"Тампа" и "Филадельфия" сыграют между собой в следующем матче. Встреча пройдет 13 января в Филадельфии.