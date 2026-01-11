Шайба Капризова не спасла "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ с "Айлендерс"

"Миннесота" уступила в овертайме со счетом 3:4

Редакция сайта ТАСС

Дэймон Хант и Кирилл Капризов © AP Photo/ Bailey Hillesheim

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".

Встреча завершилась победой "Айлендерс" в овертайме со счетом 4:3. В составе хозяев шайбы забросили Бен Джонс (3-я минута), Мэтт Болди (16) и Капризов (29). У гостей отличились Жан-Габриэль Пажо (5), Симон Хольмстрём (22 и 62) и Кейси Сизикас (40). Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 33 броска по своим воротам.

Капризов забросил 25-ю шайбу в сезоне, также на счету 28-летнего нападающего 27 передач в 46 матчах. В текущем регулярном чемпионате форвард "Миннесоты" занимает второе место в списке лучших бомбардиров среди россиян, уступая лишь нападающему Никите Кучерову из "Тампы", на счету которого 65 очков (22 гола + 43 передачи) после 39 встреч.

"Миннесота" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 61 очко в 46 матчах. "Айлендерс" идут вторыми в Столичном дивизионе, имея в активе 55 очков после 45 встреч. В следующей игре "Миннесота" 13 января примет "Нью-Джерси". "Айлендерс" днем позднее на выезде встретятся с "Виннипегом".

В другом матче дня форвард "Сан-Хосе" Игорь Чернышов и его одноклубник защитник Дмитрий Орлов сделали по одной голевой передаче и помогли команде дома победить "Даллас" (5:4 в овертайме).