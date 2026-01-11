Чинахов с передачи Малкина забросил вторую шайбу за "Питтсбург" в НХЛ

Егор Чинахов перешел в "Питтсбург" из "Коламбуса" 30 декабря

Евгений Малкин и Егор Чинахов © AP Photo/ Gene J. Puskar

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Егор Чинахов с передачи соотечественника Евгения Малкина забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари".

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Калгари". В составе победителей шайбы забросили Коннор Зари (3-я минута) и Мэтт Коронато (41). Чинахов отличился на 30-й минуте.

24-летний Чинахов набрал 3-е очко за "Питтсбург", в его активе 2 шайбы и 1 передача в 5 матчах за команду. 30 декабря россиянин перешел в "Питтсбург" в рамках обмена из "Коламбуса", за который он провел 175 матчей, забросил 34 шайбы и сделал 37 результативных передач. Малкин набрал очки во втором матче подряд после восстановления от травмы, в текущем сезоне 39-летний форвард набрал 31 очко (9 шайб + 22 передачи) в 28 играх.

"Питтсбург" занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 51 очко в 43 матчах. "Калгари" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 42 очка после 45 встреч.

В следующем матче "Питтсбург" 12 января в гостях сыграет с "Бостоном". "Калгари" двумя днями позднее на выезде встретится с "Коламбусом".