Капризов вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров "Миннесоты" в НХЛ

Он опередил Мариана Габорика

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © David Berding/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В домашнем матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4 в овертайме) 28-летний Капризов забросил одну шайбу. Всего россиянин набрал 438 очков (210 шайб + 228 передач) в 365 матчах за клуб. На счету словака Мариана Габорика 437 очков. Лидирует по этому показателю финн Микко Койву (709 очков).

Капризов играет за "Миннесоту" с 2020 года, он был задрафтован клубом в 2015 году под общим 135-м номером. Перед началом текущего сезона он подписал новый контракт с "Миннесотой", соглашение рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата игрока составит $17 млн, что является рекордом лиги.