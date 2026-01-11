Малкин вошел в топ-10 игроков в истории НХЛ по передачам за один клуб

Он отметился 854-й передачей за "Питтсбург"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © Justin Berl/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вышел на чистое десятое место в списке лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за один клуб.

Малкин в домашней игре против "Калгари" (1:2) ассистировал соотечественнику Егору Чинахову. Эта передача стала для 39-летнего форварда 854-й за "Питтсбург", что позволило ему обойти словенца Анже Копитара (853 передачи за "Лос-Анджелес") и канадца Брайана Троттье (853 ассиста за "Нью-Йорк Айлендерс").

Лидером по передачам за один клуб является канадец Рэй Бурк. На его счету 1 111 передач за "Бостон".

Малкин был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он провел за один клуб, трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза "Арт Росс трофи", присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, один раз выигрывал "Харт трофи", который вручается самому ценному игроку сезона. В составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.

В текущем сезоне 39-летний Малкин забросил 9 шайб и сделал 22 результативных передач в 28 матчах регулярного чемпионата. Он проводит последний сезон по контракту с "Питтсбургом".