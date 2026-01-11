Панарин вышел на чистое седьмое место по очкам в НХЛ среди россиян

Он опередил Павла Дацюка по этому показателю

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © AP Photo/ Pamela Smith

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин единолично занял седьмую строчку по набранным очкам среди россиян в матчах регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин отметился результативной передачей в гостевой игре с "Бостоном" (2:10). Набранное очко стало 919-м (318 шайб + 601 передача) для форварда "Рейнджерс", что позволило ему обойти Павла Дацюка, на счету которого 918 очков (314 шайб + 604 передачи).

Лидирует в списке российских бомбардиров НХЛ Александр Овечкин (1 661 очко). Далее идут Евгений Малкин (1 377), Сергей Федоров (1 179), Никита Кучеров (1 059), Александр Могильный (1 032) и Алексей Ковалев (1 029).

Панарину 34 года. Ранее он выступал в НХЛ за "Чикаго" и "Коламбус", в России был игроком подмосковного "Витязя", казанского "Ак Барса" и петербургского СКА, с которым в 2015 году стал обладателем Кубка Гагарина. Вместе со сборной России нападающий один раз выиграл серебро (2015) и дважды бронзу (2016, 2017) чемпионатов мира.