Фигурист Малинин выиграл чемпионат США

По итогам соревнований он набрал 324,88 балла

Илья Малинин © AP Photo/ Stephanie Scarbrough

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Фигурист Илья Малинин стал победителем чемпионата США. Турнир проходил в Сент-Луисе.

По итогам произвольной программы Малинин получил 209,78 балла, ранее в короткой программе он набрал 115,10 балла, что превышает мировой рекорд, установленный американцем Натаном Ченом на Олимпиаде в Пекине (113,97). Вторым по сумме двух программ стал Эндрю Торгашев (267,62 балла), бронза досталась Максиму Наумову (249,16) - сыну погибших в авиакатастрофе чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года в парах в составе сборной России Евгении Шишковой и Вадима Наумова.

Малинину 21 год, он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером мирового первенства (2023). Позднее фигурист выиграл международный финал Гран-при в Японии с мировым рекордом за произвольную программу - 238,24 балла, исполнив семь четверных прыжков.