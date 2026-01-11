Макдэвид набрал очки в 18-м матче НХЛ подряд

Он поразил ворота "Лос-Анджелеса"

Форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид © AP Photo/ Charles Krupa

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелеса", набрав очки в 18-м матче подряд.

Встреча завершилась победой "Лос-Анджелеса" по буллитам, основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе "Эдмонтона" шайбы забросили Леон Драйзайтль (10-я и 22-я минуты) и Макдэвид (50). У гостей отличились Кори Перри (18), Андре Ли (24) и Алекс Лаферрье (47). Победный буллит реализовал Адриан Кемпе. В эпизоде с первым голом "Лос-Анджелеса" в роли ассистента выступил российский форвард Андрей Кузьменко.

Макдэвид делит первое место в гонке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата, на его счету теперь 78 очков (30 шайб + 48 передач) в 45 матчах. Столько же очков на счету канадца Натана Маккиннона из "Колорадо" (36 шайб + 42 передачи) после 44 встреч.

"Эдмонтон" занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 51 очко в 45 матчах. "Лос-Анджелес" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 48 очков после 44 встреч.

В следующем матче "Эдмонтон" 13 января в гостях сыграет с "Чикаго". "Лос-Анджелес" в этот же день примет "Даллас".

В другом матче дня "Колорадо" одержал домашнюю победу над "Коламбусом" (4:0), форвард хозяев Захар Бардаков отметился результативной передачей.