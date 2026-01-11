Тайлакова: иностранные игроки в настольный теннис рады возвращению россиян

В 2025 году россияне вернулись на международные соревнования по настольному теннису

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Иностранные спортсмены рады возвращению россиян на международные турниры по настольному теннису. Об этом ТАСС рассказала вторая ракетка России Мария Тайлакова.

"Мировой настольный теннис за время нашего отстранения заметно продвинулся вперед, он стал еще быстрее. Нужно еще больше работать, чтобы соответствовать международному уровню. Атмосфера на международных турнирах такая же, какая была и до нашего отстранения. Никакого давления не ощущается", - сказала Тайлакова.

"Все спортсмены рады тому, что мы вернулись. Конечно, мы общаемся с иностранными спортсменами. Мы много играли между собой по младшим возрастам, и сейчас там играют те же спортсмены", - добавила собеседница агентства.

