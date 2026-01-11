ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Киржинов

Ему было 77 лет
Редакция сайта ТАСС
09:22

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1972 года по тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов умер на 78-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор спортивной школы им. Киржинова Рамазан Сиюхов.

"К сожалению, Мухарбий Нурбиевич Киржинов скончался сегодня утром, это произошло в больнице, где он лежал, - сказал Сиюхов. - Похороны состоятся сегодня же в Майкопе. Это очень большая потеря для всего нашего спорта, он был первым олимпийским чемпионом в истории Адыгеи. Много сделал для спорта и нашей школе лично много помогал".

Киржинов стал олимпийским чемпионом на Играх в Мюнхене в весовой категории до 67,5 кг. Также он дважды побеждал на чемпионатах мира и Европы, завоевывал бронзу мирового и европейского первенств. В период с 1972 по 1975 год установил четыре мировых рекорда и восемь рекордов СССР. Был удостоен орденом "Знак Почета". 

Летние олимпийские виды спорта