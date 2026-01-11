Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Киржинов

Ему было 77 лет

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1972 года по тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов умер на 78-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор спортивной школы им. Киржинова Рамазан Сиюхов.

"К сожалению, Мухарбий Нурбиевич Киржинов скончался сегодня утром, это произошло в больнице, где он лежал, - сказал Сиюхов. - Похороны состоятся сегодня же в Майкопе. Это очень большая потеря для всего нашего спорта, он был первым олимпийским чемпионом в истории Адыгеи. Много сделал для спорта и нашей школе лично много помогал".

Киржинов стал олимпийским чемпионом на Играх в Мюнхене в весовой категории до 67,5 кг. Также он дважды побеждал на чемпионатах мира и Европы, завоевывал бронзу мирового и европейского первенств. В период с 1972 по 1975 год установил четыре мировых рекорда и восемь рекордов СССР. Был удостоен орденом "Знак Почета".