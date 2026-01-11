Матч КХЛ "Шанхай" - "Сочи" перенесли из-за неблагоприятных погодных условий

Игра должна была пройти 12 января

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт-Петербурге между "Шанхай Дрэгонс" и "Сочи", запланированная на 12 января, перенесена на 29 января из-за непростых погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в клубе из Краснодарского края.

Ранее о переносе игры сообщила пресс-служба КХЛ. "Матч перенесен по причине погодных условий", - сообщил собеседник агентства.

"Шанхай Дрэгонс" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 43 матчах. "Сочи" идет десятым на Западе, имея в активе 32 очка после 41 игры.