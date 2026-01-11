Даниил Медведев вышел на чистое второе место по титулам ATP среди россиян

Он завоевал 22-й трофей, одержав победу на турнире в Брисбене

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © AP Photo/ Tertius Pickard

СИДНЕЙ, 11 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев вышел на чистое второе место по количеству побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) среди россиян в одиночном разряде.

В воскресенье Медведев одержал победу на турнире в Брисбене и выиграл свой 22-й трофей под эгидой ATP. Он опередил Николая Давыденко (21 победа), с которым ранее делил вторую строчку. Лидером по этому показателю является Евгений Кафельников (26).

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.