Биатлонист Коновалов выиграл масс-старт на "Ижевской винтовке"

Второе место занял Кирилл Бажин, третьим стал Карим Халили

Савелий Коновалов © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТАСС, 11 января. Савелий Коновалов занял первое место в масс-старте в рамках "Ижевской винтовки", первого этапа чемпионата России по биатлону.

Коновалов преодолел дистанцию в 15 км за 41 минуту 24,7 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал Кирилл Бажин (отставание - 5,6 секунды; 2 промаха), третьим - Карим Халили (+6,6; 1).

Ранее в гонке с общего старта у женщин победу одержала Виктория Метеля, она преодолела дистанцию в 12 км за 42 минуты 13,1 секунды, не промахнувшись на огневых рубежах. Второй к финишу пришла Виктория Сливко (+8,2; 0), третьей - Анастасия Томшина (+36,7; 1).

Масс-старты завершили программу "Ижевской винтовки". Следующий этап чемпионата России по биатлону пройдет в Тюмени в марте.