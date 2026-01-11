Кафельников: победа в Брисбене придаст уверенности Даниилу Медведеву

Российский теннисист выиграл турнир в Брисбене, победив в финале представителя США Брендона Накашиму

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Успех Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Брисбене должен придать ему уверенности перед Открытым чемпионатом Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

В финале турнира Медведев обыграл представителя США Брендона Накашиму в двух сетах и стал первым россиянином, победившим в Брисбене в одиночном разряде. Основная часть Открытого чемпионата Австралии, который является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, стартует 18 января.

"Если логически мыслить, ту работу, которую он провел перед сезоном в течение месяца или полутора месяцев, дает результаты. И этим результатом является выигранный титул, что логично. Наверняка у него уверенность есть перед выступлением на Australian Open - это самое главное", - сказал Кафельников.

В воскресенье Медведев вышел на чистое второе место по количеству побед на турнирах ATP среди россиян в одиночном разряде. С 22 победами он опередил Николая Давыденко (21 трофей) и вышел на чистое второе место. Лидером по этому показателю является Кафельников, на счету которого 26 титулов.

"За это можно только порадоваться, мы всегда радуемся успехам отечественных спортсменов", - отметил Кафельников.