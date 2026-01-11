Тайлакова оценила победу в клубном чемпионате Франции по настольному теннису

Она выиграла чемпионат в составе "Меца"

Мария Тайлакова © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Победа в клубном чемпионате Франции по настольному теннису получилась непростой для "Меца". Об этом ТАСС рассказала россиянка Мария Тайлакова, выступающая за этот французский клуб.

В финальной серии "Мец" обыграл "Сен-Дени" со счетом 5-4 по итогам двух матчей. После первого матча команда уступала со счетом 2-3.

"Титул, безусловно, значимый. Это уже третий раз, когда мы выигрываем. Сезон складывался достаточно сложно, но мы показали характер и буквально вырвали победу", - сказала Тайлакова.