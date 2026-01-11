Бублик рад, что сумел выполнить цель на сезон и попасть в топ-10 рейтинга ATP

После победы на турнире в Гонконге представитель Казахстана станет 10-й ракеткой мира

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Представитель Казахстана Александр Бублик ставил перед собой цель попасть в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в этом году. Комментарий Бублика предоставлен ТАСС пресс-службой ATP.

Бублик стал победителем турнира в Гонконге, в финале обыграв в двух сетах итальянца Лоренцо Музетти. Благодаря победе на этом соревновании Бублик впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга ATP, набрав 3 065 очков.

"Я очень рад, это была моя цель на нынешний сезон. Здорово, что удалось достичь ее в первую неделю. Теперь надо перестроиться и поставить новые цели. Это очень важно - поставить себе новую задачу и понять, к чему надо стремиться", - сказал Бублик.

Бублику 28 лет, он является уроженцем Гатчины. Спортсмен располагается на 11-й позиции мирового рейтинга. На счету представителя Казахстана стало 9 титулов ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025 года.