Ольховский отметил положительные изменения в игре Даниила Медведева

Российский теннисист выиграл турнир в Брисбене

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Теннисист Даниил Медведев стал реже допускать ошибки и начал играть увереннее и активнее. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Медведев выиграл в воскресенье турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.

"Относительно его тенниса - Медведев стал играть увереннее, активнее. Он нашел именно ту форму, в рамках которой он играет быстро и не ошибается, - сказал Ольховский. - Из-за этого соперники не знают, как с ним поступать, потому что немногие могут перестроиться и играть с суперактивным завершением. И стиль Даниила очень многим неудобен".

Собеседник агентства считает, что Медведев нашел свою игру перед Открытым чемпионатом Австралии (Australian Open). "Победа вселяет психологическую уверенность, и выиграть турнир в начале сезона - это здорово. Но Australian Open все равно это основной старт, до него неделя, а сам турнир займет еще две недели. Держать форму на протяжении месяца очень сложно, поэтому мне кажется, что этот турнир с психологической точки зрения важен, и сама игра вселяет оптимизм. Надеюсь, что на Australian Open Даниил будет играть хорошо, тем более он будет в числе сеяных. Тут надо смотреть на жеребьевку, он будет посеян не в восьмерке, будет сложно", - отметил Ольховский.

Основная часть Открытого чемпионата Австралии, который является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, стартует 18 января.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету теперь 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.