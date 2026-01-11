Хачанов и Рублев проиграли в финале парного разряда на турнире ATP в Гонконге

Они уступили итальянцам Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили в финале парного разряда на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.

Россияне потерпели поражение от итальянцев Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего со счетом 4:6, 6:2, 1:10.

Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

29-летний Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Из россиян в парном разряде турнир выигрывал Андрей Ольховский (1996).