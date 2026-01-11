Футболист "Балтики" Саусь не знает о возможности перехода в ЦСКА

Он выступает за "Балтику" с 2024 года

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 11 января. Защитник калининградского футбольного клуба "Балтика" Владислав Саусь не получал предложений от московского ЦСКА. Об этом Саусь рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Я слышал про интерес ЦСКА, но о возможности перехода ничего не знаю. Ни с кем из руководителей "Балтики" не общался на этот счет. Я игрок "Балтики", - сказал Саусь.

Саусю 22 года, он выступает за "Балтику" с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за "Балтику" в разных турнирах.