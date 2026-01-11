Потерявший родителей фигурист Наумов заплакал после бронзы на чемпионате США

Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в авиакатастрофе 29 января 2025 года

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Завоевавший бронзовую медаль чемпионата США по фигурному катанию Максим Наумов не сдержал слез после оглашения результатов, сжимая в руках фото погибших в авиакатастрофе родителей - чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года в парах в составе сборной России Евгении Шишковой и Вадима Наумова.

Максим Наумов набрал за прокат двух программ 249,16 балла. Победу одержал Илья Малинин (324,88), вторым стал Эндрю Торгашев (267,62). 24-летний Наумов впервые поднялся на пьедестал национального первенства.

29 января 2025 года американский пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk Сухопутных войск США столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Самолет выполнял рейс из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. После столкновения самолет и вертолет рухнули в реку Потомак.

По данным газеты The Wichita Eagle, в самолете находились участники юниорской сборной США по фигурному катанию. Как сообщил источник ТАСС, на борту упавшего в США самолета, предварительно, находились восемь фигуристов и четыре тренера. В их числе были Шишкова, Наумов, Александр Кирсанов и бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.