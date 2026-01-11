Лемуры и прыжки в сугроб. Российские спортсмены завершают новогодние каникулы

Некоторые атлеты выбрали активный отдых

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские спортсмены встретили новогодние каникулы в кругу семьи, на тренировочных сборах, но некоторые предпочитали необычный и активный отдых. ТАСС рассказывает о том, как отдыхали спортсмены в праздничные дни.

Ски-альпинист Никита Филиппов, находящийся на тренировочном сборе в Домбае перед Олимпийскими играми, покормил лемуров. Спортсмен опубликовал фотографии в сопровождении трех мохнатых друзей, которых он кормил с руки. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак в новогодние праздники порадовалась выпавшему снегу: спортсменка устроила прогулку по лесу и не отказала себе в детской мечте - нырнуть в сугроб.

Велогонщица Алина Лысенко встретила новогодние праздники в сопровождении домашнего питомца. Спортсменка опубликовала фото со своим шпицем, одетым в яркую зеленую куртку. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова решила освоить новый вид спорта. Она впервые встала на сноуборд и отрабатывала полученные навыки на горнолыжном курорте. Футболист ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк в новогодние каникулы встал на лыжи и устроил прогулку по лесу.

Победитель Открытого чемпионата США теннисист Даниил Медведев не смог похвастаться длинными каникулами - уже 5 января россиянин начал свой путь к победе на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в австралийском Брисбене. Тем не менее спортсмен успел провести время с семьей и опубликовал фото у новогодней елки.