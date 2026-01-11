Ольховский назвал сюрпризом попадание Бублика в топ-10 рейтинга АТР

Победа на турнире в Гонконге позволит уроженцу Гатчины обойти в мировом рейтинге британца Джека Дрейпера, который занимает 10-ю строчку

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Попадание представителя Казахстана Александра Бублика в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) стало сюрпризом для многих болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В воскресенье уроженец Гатчины Бублик стал победителем турнира АTP в Гонконге и в понедельник впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга АТР, набрав 3 065 очков. Он обойдет британца Джека Дрейпера (2 990), который в сентябре досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы руки.

"Если бы мне вообще кто-либо сказал, что Бублик будет в десятке, я бы просто не поверил. На самом деле это сюрприз, который он преподнес своим болельщикам и остальным зрителям. Нынешний результат Бублика и тот результат, что он показывал во второй половине прошлого сезона, является большим сюрпризом, я за него очень рад", - сказал Ольховский.

Основная часть Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, стартует 18 января.

"Насчет того, как он сыграет на Australian Open, сложно загадывать. Пять сетов не три, держать стабильно уровень, на котором Александр играет, достаточно сложно, потому что он действует очень активно. Но посмотрим, насколько он готов физически. Если "физика" ему позволит удерживать внимание, то он может показать реально хорошие результаты", - отметил собеседник агентства.