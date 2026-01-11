Умер один из победителей первого чемпионата мира по хоккею с мячом Водянов

Ему было 89 лет

Геннадий Водянов (в центре), 1957 год © Николай Рахманов/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Победитель первого чемпионата мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Геннадий Водянов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации хоккея с мячом Московской области Вячеслав Манкос.

"Он умер ночью в красногорской больнице, - сказал Манкос. - У него была бытовая травма, и на фоне этого случился инсульт. Его перевезли из Истры в Красногорск, помогали ему, врачи пытались его спасти".

Водянов по ходу карьеры выступал за ЦСК МО, московское "Динамо" и "Фили". Он четыре раза становился чемпионом СССР. В 1957 году Водянов в составе сборной СССР выиграл первый чемпионат мира по хоккею с мячом. Затем перешел в хоккей с шайбой, выступал за воскресенский "Химик" и "Салют". Также играл в хоккей на траве, в составе ЦСК МО выступал в высшей лиге, становился победителем Всесоюзных соревнований 1955 и 1956 годов, привлекался в сборную СССР в 1956 году.